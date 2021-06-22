Geri sayım başladı, nefesler tutuldu…

Bu sene 19.cüsü düzenlenecek olan 'Colors Of Voices’ın büyük finaline sayılı günler kala, finale kalan ülkeleri büyük heyecan sararken, salgın şartları nedeniyle “internet ortamında” yapılacak yarışmada halk oylaması da etkili olacak. Büyük finalde 24 ülkeden öğrenciler birincilik için hünerlerini sergileyecekler.



BENZERSİZ BİR KLASİK





Sanat alanında çeşitli yarışmalar ve sahne gösterileri düzenleyen IFLC, bu yılki etkinliklerine özel şarkı yarışmaları ile devam edecek. Yarı final elemelerine 1350 öğrencinin katıldığı Colors Of Voices şarkı yarışmasının finali görkemli bir etkinlikle icra edilecek. “COVID-19” salgını nedeniyle salon programlarını internet (Çevrimiçi) ortama kaydıran IFLC bu yılki ses yarışmasında tamamen dijital sahneler, 2D-3D görsel efekt ve yeşil perde tekniklerini kullanacak.





HALK OYLAMASI YÜZDE 30 ETKİLİ OLACAK





Genç yetenekler final şarkılarını yerel dil ve yöresel kıyafetlerin eşliğinde söyleyecek.24 yetenekli öğrencinin finale kaldığı yarışmanın finalistlerini halk oylaması ve profesyonel ekipten oluşan jüri heyeti belirleyecek. Jüri heyetinin yanı sıra yarışma sonrası paylaşılacak anket linki üzerinden sanat severler beğendikleri aday için oy kullanabilecek. Öğrenci performanslarının sona ermesi ile birlikte paylaşılacak oy kullanma linki yaklaşık 10 saat boyunca açık kalacak. Bu süre zarfında oy kullanmak isteyenler öğrencileri 5 yıldız üzerinden değerlendirebilecek.





ÖĞRENCİLERE PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK





Şarkı yarışmasının birincisine 1000, ikincisine 750, üçüncüsüne 500 dolar para ödülü verilecek. Ayrıca “en güzel şarkı seçimi, en güzel kostüm seçimi ve mansiyon ödülleri ise 300 dolar olarak açıklandı. Tüm yarışmacılara katılım sertifikaları ve bazı hediyeler verileceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde IFLC Romanya ve IFLC Fransa’nın internet üzerinden yaptıkları etkinlikler seyircilerden büyük beğeni toplamıştı.





26 Haziran Cumartesi günü New York saati ile 14:00’te, Avrupa saati ile 20:00’da ve Türkiye saati ile 21:00’de yayınlanacak gösteri IFLC’nin YouTube kanalından seyredilebilecek.