“Moskova ile Kiev arasında Müzakereler yeniden başlayacak”

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





CNN İnternational’a konuşan TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Batılı ülkelerle modern gerçekleri yansıtacak yeni bir "anlaşma" yapmak istediğini savundu.





İbrahim Kalın, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğini söyledi.





Rus basınında geniş yankı bulan TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın röportajını İzvestiya haber yaptı. CNN ile yaptığı röportajda Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soğuk Savaş döneminde var olan tüm anlaşmaların Rusya'nın karşısındaki modern gerçeği yansıtmaması nedeniyle "Batı ile yeni bir anlaşma" imzalamaya hazırlandığını söylüyor.

”Ama asıl mesele Rusya ile Batı dünyası arasında yeni bir anlaşma... Yeni bir Rusya, yeni bir dünya, yeni bir gerçeklik var ve yeni bir anlaşma yapmak istiyorlar" diyen İbrahim Kalın, ‘‘ama aslında daha önemli olan konu, Rusya ile Batı dünyası arasında yeni bir anlaşma. Sonuç olarak, tüm küresel liberal düzen ciddi bir sınavla karşı karşıya kalacak" diye konuştu.









Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin "bir noktada" yeniden başlamasının muhtemel olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın; ”Soru, buna ne zaman geri döneceğimiz ve o zamana kadar herkesin ne kadar zarar göreceğidir" ifadelerini kullandı.





Bir gün önce, Türkiye cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendisini hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile diyalog kurabilecek tek lider olarak tanımlamıştı. Erdoğan, amacının Rusya ve Ukrayna cumhurbaşkanları arasında bir an önce görüşmeleri gerçekleştirmeyi düşündüğünü kaydetti.