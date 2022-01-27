Moskova Müftüsü de İstanbul Havalimanında mahsur kalmış: Tam bir çöküş

İstanbul Havalimanında Moskova uçuşunu bekleyen Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, Sputnik’e verdiği demeçte olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’daki durumu tam bir ‘çöküş’ olarak nitelendirerek, insanların çaresiz kaldığını ve bilet konusunda büyük sorunlar yaşandığını belirtti.





Alyautdinov, “Burada yaşananlar tam bir ‘çöküş’ olarak nitelendirilebilir. Kötü hava koşulları, her yerin karla kaplandığı şehirde yollarda kalmış araçlar, kilometrelerce trafik sıkışıklığı, insanların çaresizliği ve yaşanan bir çok olumsuzluk büyük bir karamsarlığa yol açıyor” dedi.





Pazartesi günü İstanbul’a geldiğini ve havaalanına dönüş yolunun 5 saatten fazla sğrdüğünü belirten müftü, “Sonunda otobandan çıktık çünkü ilerleyemeyeceğimizi anladık, trafik sıkışıklığından şehre dönmenin de bir anlamı yoktu. Bir otele yerleştik ve her şeyin yoluna girmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.