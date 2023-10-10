Moskova ve Taşkent arasında çok yönlü anlaşmalar imzalandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin Sarayında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Heyetler arası ve ikili görüşmelere ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya ve Özbekistan, savunma alanındaki işbirliğinin yanı sıra enerji altyapısı, gaz tedariki ve askeri-teknik alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edecek.





Putin ve Şevket Mirziyoyev'in Kremlin'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından düzenlenen imza töreninde, iki hükümet arasında petrol tedarikinde işbirliğinin genişletilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladı. İmza töreninde Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov’da hazır bulundular.





Bu anlaşmaya ek olarak, Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev ve Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlhom Mahkamov petrol ürünlerinin demiryolu taşımacılığı ile tedarikine ilişkin bir anlaşma imzaladılar.





Gaz tedariki için altyapı inşa edilecek





Yapılan açıklamada iki ülkenin gaz ve petrol taşımacılığı için yeni altyapı tesisleri inşa etmeye ve mevcut tesisleri yeniden yapılandırmaya devam edeceği belirtildi. Söz konusu açıklama yayımlanan belgede şu şekilde yer aldı:





Taraflar, enerji güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin karşılıklı uzun vadeli çıkarları karşıladığını düşünmektedir. Bu amaçla, petrol ve gaz sektörü, ortak geliştirilen sahalar da dahil olmak üzere doğal gaz ve petrolün taşınması için yeni altyapı tesisleri inşa etmeye ve mevcut altyapı tesislerini yeniden inşa etmeye, yeni enerji endüstrisi tesisleri inşa etmeye ve mevcut tesisleri modernize etmeye ve yenilenebilir enerji sektörünü geliştirmeye devam edecektir.





Ulusal para birimleriyle ödemelerin genişletilmesi





Putin ve Şevket Mirziyoyev'in mali alanda işbirliğini güçlendirmeye devam edecekleri ve karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımını daha da genişletme niyetinde oldukları duyuruldu. Tarafların bunu yaparken Rusya Federasyonu ve Özbekistan Cumhuriyeti'nin ekonomik kuruluşlarının çıkarlarını dikkate alacakları ifade edildi.





Görüşmede Rusya ve Özbekistan, göçmenler için sosyal güvencelere ilişkin bir anlaşmanın hazırlanmasını hızlandıracakları ifade edildi. Yapılan açıklamada Özbek işçi göçmenler için sosyal güvencelere ilişkin bir anlaşmanın hazırlanmasını hızlandıracaklarını yönünde karar alındığı belirtildi.





Eğitim ve sağlık alanında





Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yayımlanan belgede Rusya ve Özbekistan liderlerinin, uzmanların eğitimi de dahil olmak üzere sağlık sektöründeki işbirliğini sürdüreceği belirtildi.





Açıklamada; ‘Taraflar, uzmanların eğitimi ve deneyim alışverişi; Özbekistan'da Rus kurumlarının şube ve temsilciliklerinin kurulması da dahil olmak üzere, önde gelen yüksek öğrenim ve araştırma enstitüleri arasında sağlık hizmetleri alanında yakın işbirliğini teşvik etmeye devam edeceklerdir.’ denildi.





Savunma ve terörle mücadele işbirliği





Rusya ve Özbekistan, savunma alanındaki işbirliğinin yanı sıra askeri-teknik alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edecek.





Rusya ve Özbekistan liderleri terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ve mühimmatla mücadelede de yakın işbirliğini sürdürme niyetinde oldukları şu şekilde vurgulandı:





‘Taraflar, iki ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanması amacıyla, terörizm ve aşırıcılık, yasadışı uyuşturucu, silah, mühimmat ve patlayıcı madde kaçakçılığı, sınır ötesi örgütlü suçlar, insan kaçakçılığı ve ekonomik suçlarla mücadelenin ilgi odağı olmaya devam edeceğini belirtirler. Taraflar, bu tehditlerle mücadelede yetkili makamlar arasında daha fazla gelişme ve yakın işbirliğine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.’





Semerkant’ta Rusya Başkonsolosluğu açılacak





Tüm bunlara ek olarak görüşmelerde Semerkant’ta Rusya Başkonsolosluğu kurulması kararı da alındı. Görüşmede anayasaya aykırı iktidar değişiklikleri de mevzu edildi. İki taraf da bu hususun kabul edilemez olduğunu yineledi.