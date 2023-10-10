Villa ve lüks araç aldığı ortaya çıkmıştı: 7 dosyaya takipsizlik vermiş

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’la ilgili soruşturma derinleşirken, her geçen gün Kaplan’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Kocaman’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Kaplan’la ilgili 7 dosyaya takipsizlik verdiği belirlendi.





SORUŞTURMA SİYASETÇİLERİ VE BÜROKRATLARI TERLETİYOR

t24’ten Tolga Şardan, konuyu bugün köşesine taşıdı. Siyasetçileri ve bürokratları terleten sonuçlar doğuran Ayhan Bora Kaplan’ın tutuklandığı operasyonla ilgili yeni bilgiler olduğunu belirten Şardan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Kapalı kapılar ardında farklı pazarlıkların yaşandığı sürecin sonuçlarının yakın zamanda ortaya çıkacağını umuyorum.





KONU ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin son buluşmasında bu operasyonun da konuşulduğuna yönelik bilgiler mevcut.





Devlet Bahçeli, her ne kadar özellikle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verip, Soylu’yu eleştirenleri “PKK’lı ve F.tö’cü” olarak tanımlasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın operasyona tam destek verdiği bilgileri AKP kulislerinde konuşuluyor.





SİNAN ATEŞ DOSYASI SÜRPRİZ GELİŞMENİN ELİ KULAĞINDA

Bu arada, İçişleri Bakanlığı’na yönelik terör eyleminden sonra henüz herhangi bir MHP’linin de İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunmadığını anımsatalım.

MHP’nin sıkıntı yaşadığı Sinan Ateş cinayeti dosyasının açık olduğu da unutulmasın.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Sinan Ateş cinayeti ve Ayhan Bora Kaplan dosyası, yerel seçimler öncesinde AKP ile MHP arasındaki siyasetin geleceğini şekillendirecek önümüzdeki günlerde.

Özellikle Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında sürpriz bir gelişmenin eli kulağında. Bunu da buraya not edeyim.





KAPLAN’LA İLGİLİ TAKİPSİZLİK KARARLARI VERİLMİŞ

Kaplan’ın gözaltına alınmasından itibaren soruşturmada yaşanan gelişmeleri aktarmaya devam ediyorum.

Gerçi bu yazıya da yine Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman tarafından erişim yasağı getirilmesi muhtemel. Fakat yine de eldeki yeni bilgileri aktarmakta fayda var.

Ankara’yı kasıp kavuran organize suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklanan Kaplan’ın Ankara Adliyesi’ndeki dosyalarının durumuyla ilgili yeni bilgilere ulaştım.





8 AYRI ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ, 7 TAKİPSİZLİK

Kocaman’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı 19 Ocak 2017 – 24 Aralık 2020 döneminde Kaplan hakkında sekiz ayrı adli soruşturma başlatıldı.

Farklı savcılarca yürütülen adli soruşturmalardan sadece birisinde Kaplan hakkında dava açıldı. Açılan tek dava da zaten Mart 2017’de. Kocaman’ın göreve başlamasından iki ay sonra.