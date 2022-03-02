Moskova yönetiminin kabul ettiği duyuruldu

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, konuyla ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.





İki ülke arasındaki durumun bir savaş hali olması nedeniyle Montrö Sözleşmesi'nin uygulanacağının açıklanması sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nan yeni bir açıklama daha geldi.







Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi.