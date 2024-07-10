Murat Kurum'un ilk işi o ismi görevden almak oldu

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre geçtiğimiz hafta kabinede önemli bakanlar istifa etmiş yerlerine yeni atamalar yapılmıştı. O bakanlıklardan biri Çevre ve Şehircilik Bakanlığıydı. Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa 31 Mart seçimlerinde AKP'den İstanbul Belediye Başkanı adayı olarak yarışan Murat Kurum geçti. Kurum, göreve gelir gelmez genel müdürü görevden aldı.



Murat Kurum, yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna oturur oturmaz, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem’i görevden aldı.



Erdem, geçtiğimiz yıl bu aylarda Hakan Gedikli’den görevi devralmıştı.

