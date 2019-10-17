Samanyolu Haber /Dünya / Musk uzaya 30 bin uydu göndermek için başvuru yaptı /17 Ekim 2019 09:13

Musk uzaya 30 bin uydu göndermek için başvuru yaptı

Dünya çapında internet erişimini sağlamak isteyen Elon Musk, SpaceX bünyesinde geliştirilen Starlink projesiyle bunu gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket, göndereceği uyduların uzay çöpü olacağı korkusuna rağmen 30 bin uydu daha göndermek için başvuruda bulundu.

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SpaceX, bundan birkaç yıl önce duyurduğu Starlink projesini bu yıl fiziksel olarak görmemizi sağlamıştı. Starlink projesi, dünya çapında her yerden yüksek hızda internet erişimini sağlamak üzere geliştirilmişti. Özellikle internetin çok pahalıya mal olduğu kısımlara erişim sağlayacak bu proje kapsamında uzaya 42 bin uydu gönderilmesi planlanıyordu.

Webtekno'nun aktardığına göre, ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), gezegeni bir battaniye gibi saracak olan 30 bin uydunun operasyonu için Birleşmiş Milletler’in (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) başvurdu. ITU’nun Uzay Hizmetleri Başkanı Alexandre Vallet de FCC’nin SpaceX adına 30 bin uydu için başvuruda bulunduğunu doğruladı.

Nisan ayında yapılan ölçüme göre gezegenimizin yörüngesinde faaliyet gösteren 2 bin 62 adet uydu bulunuyor. İnsanlık tarihi boyunca gönderilen uydu sayısı ise 8 bin 500. Dolayısıyla SpaceX’in uzaya göndereceği 42 bin uyduyu ele alırsak proje sonunda yörüngemizde günümüzdeki uydu sayısının 20 katı kadar uydu olacağı söylenebilir.

Uzayda bulunacak toplam uydu sayısı, 42.000 tane SpaceX uydusunun diğer uyduların da üstüne eklenmesiyle oldukça fazla sayıya ulaşacak. Bu yüzden birçok araştırmacı, yörüngede bir ‘uydu çöplüğü’ oluşacağından yakınıyor. Ayrıca birçok iletişim uydusu üreticisi, gönderilecek uyduların kendi uydularına engel olabileceğini dile getiriyor. FCC’den gelen açıklama ise böyle bir şeyin yaşanmayacağı yönünde.

SpaceX’in göndereceği uydular hakkında bir şikayet de uyduların çok parlak ve ‘fark edilebilir’ olmalarından kaynaklanıyor.

Hollandalı bir UFO araştırma sitesi olan 'UFO Meldpunt Nederland', 150 kişinin Hollanda üzerinde uçan SpaceX uydularını UFO zannettiğini açıkladı. SpaceX, yaptığı açıklamada uydularının artık siyah üretileceğini ve böylece daha ‘az fark edilebilir’ olacaklarını söyledi.

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