Samanyolu Haber /Dünya / Musk'tan Apple itirafı: Haber gönderdim, kabul etmediler /23 Aralık 2020 10:29

Musk'tan Apple itirafı: Haber gönderdim, kabul etmediler

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın sahibi Elon Musk, en kötü döneminde Tesla’yı satmayı düşündüğünü itiraf etti. Musk bunun için Apple ile görüşmek istediğini, ancak Apple genel müdür Tim Cook’un görüşmeye yanaşmadığını iddia etti.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji şirketi Apple'ın otomobil üreteceği bir süredir konuşuluyordu. Son olarak Reuters imzalı habere göre projenin tarihi de belli oldu.

ABD merkezli şirketin üreteceği ilk elektrikli otomobilin 2024 yılında seri üretime geçeceği iddia edildi. Bu haber sonrası Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan itiraf gibi bir açıklama geldi.

TESLA'YI APPLE'A SATMAYI DÜŞÜNMÜŞ

Musk şahsi Twitter hesabında bir dönem Tesla’yı satmayı düşündüğünü itiraf etti ve Tesla’yı Apple’a satmayı düşündüğünü hatta bunun için şirkete haber gönderdiğinin altını çizdi.

Musk’ın iddiasına göre, Apple’ın en yetkili ismi olan CEO Tim Cook, Musk’ın görüşme teklifini reddetti.

Musk’ın iddiaları hakkında Apple tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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