Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Sarıgül CHP listesinden aday oldu /09 Nisan 2023 16:54

Mustafa Sarıgül CHP listesinden aday oldu

CHP PM toplantısı 14,5 saatlik gecikmeyle 09.30’da başladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun son halini verdiği milletvekili aday listede TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, memleketi Erzincan’dan birinci sıra adayı oldu. TDP'nin katılımıyla 5 parti CHP listesinden seçime girmiş olacak.

SHABER3.COM

Milletvekili listelerinin hazırlandığı CHP Genel Merkezi’nde dünden bu yana hareketli saatler yaşanıyor. PM toplantısı 14,5 saatlik gecikmeyle bu sabah 09.30'da başlayabildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son halini verdiği milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Listede en dikkat çeken isim ise Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu. Sarıgül memleketi Erzincan'dan birinci sıra adayı oldu.

Sarıgül’ün adaylığı ile birlikte Türkiye Değişim Partisi, DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat partinin ardından CHP listesine giren beşinci parti oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mustafa Sarıgül CHP listesinden aday oldu Sonraki Haber >>

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Hak arayışı Meclis’te

Hak arayışı Meclis’te

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:31:16