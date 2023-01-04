Samanyolu Haber /Gündem / Mustafa Şentop'tan Lozan açıklaması: "Gizli bir maddesi yok" /04 Ocak 2023 16:39

Mustafa Şentop'tan Lozan açıklaması: "Gizli bir maddesi yok"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lozan Anlaşması’nda ‘gizli madde’ olduğu iddialarına “Uluslararası bir anlaşmanın gizli bir maddesi nasıl olabilir? Lüzumsuz bir tartışma.” diyerek tepki gösterdi.

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Kurtuluş Savaşı’nın ardından imzalanan Lozan Antlaşması’yla ilgili ‘gizli madde’ iddiası üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan da bir açıklama geldi. Tartışmalara tepki gösteren Şentop, “Parlamentolarda oylanan uluslararası sözleşmelerde gizli bir hüküm olmaz. Uluslararası bir anlaşmanın gizli bir maddesi nasıl olabilir? Lüzumsuz bir tartışma. Gizli bir madde yok.” dedi.

CİMER DE ‘GİZLİ MADDE’ İDDİASINI YALANLAMIŞTI
Antlaşmayla ilgili son dönemde ortaya atılan uydurma iddia, geçtiğimiz yıl da bir yurttaş tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de (CİMER) sorulmuştu. CİMER’den verilen yanıtta da şöyle denilmişti: “Lozan Barış Andlaşmasında gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır. Lozan Barış Andlaşması metnine Bakanlığımızın internet sitesinde bulunan Kaynaklar / Kurucu Andlaşmalar linkinden ulaşabildiği hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.”
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