Müşterilere arefe günü 'sistem' sürprizi

Arefe günü mobil uygulama üzerinden işlem yapmak isteyen Akbank'lıları kötü bir sürpriz bekliyordu.





Geçtiğimiz yıl yaşanan ve günler süren sistemsel sorunu akıllara getiren aksamanın ilerleyen saatlerde ise düzeltildiği duyuruldu.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre bugün öğle saatlerinde Akbank'ın mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. bugün öğle saatlerinde Akbank'ın mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı.

Hata sebebiyle para akışını sağlayamayan yurttaşlar tepki gösterirken Akbank'tan konuya ilişkin açıklama geldi.Açıklamanın tepkilerden saatler sonra gelmesi kullanıcıları daha da kızdırdı. Akbank açıklamasında sorunun aşırı yoğunluktan kaynaklandığı ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti."Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz."