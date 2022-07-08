Samanyolu Haber /Gündem / Müşterilere arefe günü 'sistem' sürprizi /08 Temmuz 2022 19:44

Müşterilere arefe günü 'sistem' sürprizi

Kurban Bayramı öncesindeki son iş gününde Akbank müşterileri sistemsel bir hata ile karşılaştı. Saatlerce süren sorunla ilgili banka yönetiminden özür dilenirken akıllara ise geçtiğimiz yıl yaşanan benzer sorun geldi.

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Arefe günü mobil uygulama üzerinden işlem yapmak isteyen Akbank'lıları kötü bir sürpriz bekliyordu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve günler süren sistemsel sorunu akıllara getiren aksamanın ilerleyen saatlerde ise düzeltildiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre bugün öğle saatlerinde Akbank'ın mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı.

Hata sebebiyle para akışını sağlayamayan yurttaşlar tepki gösterirken Akbank'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamanın tepkilerden saatler sonra gelmesi kullanıcıları daha da kızdırdı. Akbank açıklamasında sorunun aşırı yoğunluktan kaynaklandığı ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.

 Akbank açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz."
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