Mutasyona uğrayan virüs ile ilgili aşıdan iyi haber

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) mutasyona uğradığının ortaya çıkmasının ardından geliştirilen aşıların yeni türe karşı etkili olup olmayacağı tartışılıyor.





Basel Üniversitesi Moleküler Hayat Bilimleri Merkezi'nden (Biozentrum) Richard Neher, Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, "Şu anda bir tehlike işareti göremiyorum." dedi.





Avusturya Bilimler Akamademisi'nden Andreas Bergthaler, "Ortada çılgın derecede alarm verici bir durum yok." ifadelerini kullandı.





"ÖZELLİKLERİ ETKİLEYİP ETKİLEMEDİĞİ BİLİNMİYOR"





Virüsün mutasyona uğramasının alışılmadık olmadığını söyleyen Neher, virüste gözlenen değişimin özelliklerini belirleyici bir biçimde etkileyip etkilemediğinin henüz bilinmediğini ifade etti.





İngiltere'nin güneydoğusunda birkaç haftadır Koronavirüs'ün yeni bir türü yayılıyor. İlk verilere göre mutasyona uğramış olan tür, virüsün ilk formuna göre daha bulaşıcı.





Yeni çeşidin daha hızlı yayılma özelliği taşımasının mümkün olduğunu ifade eden Neher bunun ispatlanması hâlinde daha sert tedbirler alınması gerektiğini söyledi.





Neher, ancak yeni türün hızlı bulaşmasının bir tesadüf de olabileceğini söyledi.





Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten ise, şahsi Twitter hesabında mutasyonların virüslerin ilk formundan her zaman daha üstün olmadığını belirtti.





Drosten, Almanya'da şimdiye kadar mutasyona uğrayan virüs türünün görülmediğini söyledi.











