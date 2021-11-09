Samanyolu Haber /Gündem / 'Muz yeme videosu' paranoyası tam gaz devam ediyor /09 Kasım 2021 11:46

'Muz yeme videosu' paranoyası tam gaz devam ediyor

Video paylaşım platformu TikTok'ta Suriyeli sığınmacılar tarafından paylaşılan 'muz yeme videolarının' ardından Gaziantep'te gözaltına alınan Suriyeli gazeteci Mecid Şamaa, serbest bırakıldı.

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TikTok'ta paylaşılan muz yeme videolarını haberleştiren ve sonrasında gözaltına alınan Suriyeli Orient News muhabiri Mecid Şamaa, serbest bırakıldı.

Şamaa'nın avukatı Mehmet Ali Hartavi, Reuters'a yaptığı açıklamada, gözaltına alındıktan sonra Gaziantep'teki bir geri gönderme merkezine götürülen Şamaa'nın serbest bırakıldığı ve bugün İstanbul'a döneceğini söyledi.

Hartavi, Şamaa'nın kimseyle alay etme niyetinde olmadığını ve Suriyelilerin sorunlarını 'mizahi bir şekilde ele almak istediğini' belirtti.
İzmir'de bir vatandaşın sokak röportajında "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyor" sözlerinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, Tiktok'ta 'muz yeme' akımı başlatmıştı.

Emniyet güçleri, söz konusu paylaşımları yapanları gözaltına alıp sınır dışı etmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim etmişti.
Öte yandan Şamaa'nın çalışanı olduğu Orient News, uzun bir zamandır İdlib'deki cihatçı gruplarla ortak hareket ediyor.

Bir süre önce kanalın bölgedeki faaliyeti, İdlib'i kontrol eden El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam örgütü tarafından yasaklanmıştı.

İzmir'de 'muz yeme' paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı

Sokak röportajı sırasında bir kişinin muz alamadığını dile getirmesi üzerine, bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından İzmir'de Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' sözleri sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunduklarını belirledi. Ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar' kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İki gün önce de İstanbul'da konuyla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı.
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