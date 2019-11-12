Müzakereler bizi bağlamaz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bugün ABD'ye gitti.





Uçağa binmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı VIP salonunda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan yine Avrupa Birliği'ni (AB) tehdit etti.





28 ülkenin üye olduğu AB'ye, "Ey AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız bir ülke değil." diye seslenen Erdoğan, "Sizinle müzakere masasında olan bir ülke bu da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin." dedi.





Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın Soçi şehrinde 23 Ekim'de yaptığı görüşmede Putin'in el işareti ile kaldırmasını istediği Suriye haritasını bugün gazetecilere gösterdi.





"BUNLARI SİZ HAFİFE ALIYOR OLABİLİRSİNİZ"





Erdoğan, "Brüksel'de toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi, toplantı sonunda Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin bir karar aldı. Sondaj faaliyetlerine cevap olarak uygulanması planlanan kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belgesi kabul edildi. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusunu da cevap verdi.





Erdoğan, "Türkiye'ye gelince 'Türkiye buralara giremez, yaptırım uygulayacağız' diyorlar. Bunlara karşı köşeli ifade kullandığınız zaman da kötü oldunuz." dedi.





IŞİD militanlarını cezaevlerinde tuttuklarını belirten Erdoğan, "Aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin. Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır bu DEAŞ'lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir." diye konuştu.





"IŞİD MİLİTANLARINI SINIR DIŞI ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ" MESAJI





Erdoğan, "Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye'ye gelip de Kıbrıs'taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz." dedi.





IŞİD militanlarının iadesine dair bir soru üzerine Erdoğan, "Orada sınırda kalmış kalmamış. Artık onlar bizi çok ilgilendirmiyor. Biz şimdi bunları göndermeye devam edeceğiz. Yani burada almışlar, almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor. Bunların başka belki planları da olabilir." cevabını verdi.