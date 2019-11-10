Hazır mısınız? Beyefendi'yi aşağı indireceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Hatıran Yeter" etkinliği kapsamında 81 ilden parti genel merkezine gelen gençlerle buluştu.







"Şimdi dördüncü devrime hep birlikte hazır olmalıyız, bunun mücadelesini vermeliyiz. Nedir o?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Hepiniz hazır mısınız? Beyefendi'yi (Recep Tayyip Erdoğan) aşağı indireceğiz." dedi.





"O MEKTUBA CEVAP YAZILAMIYORSA O KİŞİNİN VERİLEMEYECEK BİR HESABI VARDIR"





Atatürk'ün Batı'nın egemen güçlerine karşı savaştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Atatürk'e bütün düşmanlarının saygı gösterdiğini belirtti.







"Hiç kimse Mustafa Kemal Atatürk'e Türk toplumunu aşağılayan bir mektup asla ve asla yazmadı, kaleme almadı ve cesaret edemedi." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın yazdığı mektuba cevap veremediğin söyledi.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım Atatürk'ü anma etkiliğinde 81 ilden gelen gençlerle buluştu.





Kılıçdaroğlu, "Yazılan mektuba eğer bir tepki gösterilmiyorsa o kişinin verilemeyecek bir hesabı vardır. Onun altında eziliyor ve teslim alınmıştır."dedi.





Kılıçdaroğlu, "Şimdi mektubu alacak ABD'ye gidecek, ne yapacak? Mektubu (ABD Başkanı) Trump'a takdim edecek, arz edecekmiş yani. Pes, gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum, bu kimdir? Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını, şerefini, onurunu ayaklar altına alamazsın, alıyorsan o koltuğu bırakacaksın kardeşim, ineceksin oradan aşağıya." dedi.





"TOPLUMA YALAN SÖYLÜYOR, BU BİR ÖZELLEŞTİRME"





Sakarya Arifiye'de 1971'den beri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait zırhlı taşıtların bakım-onarımının yapıldığı Tank-Palet Fabrikası'nın özelleştirme kararının Resmi Gazete'de yer aldığını aktardı.





"Kendisi halka yalan söylüyor. İhale yaptın mı? Kaç firma ihaleye girdi?" diye soran Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük silah fabrikalarından birinin ihalesiz, Katar ordusuna peşkeş çekildiğini ve bunun "ihanet" olduğunu dile getirdi.