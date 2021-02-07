Samanyolu Haber /Dünya / Myanmar'da halk sokağa çıktı /07 Şubat 2021 11:31

Myanmar'da halk sokağa çıktı

Myanmar'da askeri darbeyi protesto eden binlerce kişi, eylemlerin ikinci gününde de meydanları doldurarak seçimleri kazanan partinin lideri Aung San Suu Kyi'nin serbest bırakılması ve demokrasi çağrısında bulundu.

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Suu Kyi'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğini (NLD) simgeleyen kırmızı balonlar taşıyan kalabalık, "Askeri diktatörlük değil, demokrasi istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Ülkenin en büyük şehri Yangon'da başlayan eylemlerin, ordunun internete erişim yasağı getirmesine rağmen diğer kentlere de yayıldığı bildirildi. Mawlamine şehrinde yaklaşık 100 bin kişinin darbeye karşı sokağa çıktığı ve Mandalay'da bir grup doktorun, sivil itaatsizlik eylemine başladığı bildirildi. Myanmar ordusu göstericilerin organize olmasını engellemek amacıyla sosyal medya ağlarına erişimi kısıtlamıştı.

Reuters haber ajansı pazar günkü eylemlerin, 2007'deki Safran Devrimi'nden bu yana görülen en büyük protesto gösterileri olduğunu yazdı.

Reuters katılımcıların sayısını "binlerce" olarak ifade ederken, Associated Press "en az 2 bin", AFP ise "binin üzerinde" olarak aktardı.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Kyi ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri darbenin başarısız olması için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.

Myanmar, 1962'den 2015'e kadar askeri cunta tarafından idare edilmişti.
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