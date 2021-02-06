Trump'a bir darbe daha!

The New York Times gazetesine göre, Donald Trump’a istihbarat engeli Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinde ilk olacak.





CBS’e konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne faydası olacak?" dedi.





Trump’ın "düzensiz davranışlara" sahip olduğunu kaydeden Biden, hassas bilgileri sır olarak tutma konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini iddia etti.





TRUMP, BIDEN'A İZİN VERMEMİŞTİ





ABD’de başkanların görevi sona erdikten sonra da istihbarat brifinglerine sürekli erişim hakkı geleneği bulunuyor.





Trump, 3 Kasım 2020'de başkanlık seçimlerini kazanan Biden’ı haftalarca güvenlik ve istihbarat brifinglerine dahil etmeyerek başkanlık devir-teslim geleneği bozmakla eleştirilmişti.