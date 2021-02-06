Kocaeli'nde 50 bin aile bayat ekmek alıyor

Kocaeli’nde ekmeğe yüzde 14,3 oranında zam yapıldı. Bugünden itibaren 230 gram ekmeğin fiyatı 1,75 TL'den 2 TL’ye çıkarıldı.





Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Sarı, 50 bin ekmeğin “askıda ekmek” ile dağıtıldığını ve sosyal yardım alan 50 bin aileye yüzde 25 indirimle ekmek verdiklerini söyledi. Akşamdan kalan bayatlamış 50 bin ekmeği yarı fiyatına sattıklarını belirtmesi dikkati çekti.







Fırıncı esnafının maliyetlerinin yüzde 50 arttığını kaydederek, “230 gram ekmeğimizi gramajımızı sabit tutarak, yüzde 14’lük bir artışla 2 TL yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur.” dedi.





50 BİN EKMEĞİN "ASKIDA" DAĞITILDIĞI ORTAYA ÇIKTI





Sarı’nın basın açıklamasının ilgili bölüm şöyle:







“1. Kocaeli genelinde Halk Ekmek satışlarımız devam edecektir.





2. Askıda ekmek uygulamasının sağduyulu vatandaşlarımızın katkıları ile artacağı kanaatindeyiz. Takriben 500 fırında 100 ekmek üzerinden hesapla 50 bine yakın ekmeğimizi dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştırmayı sürdüreceğiz.





3. İsrafın önlenmesi daha çok ekmek tüketen vatandaşlarımıza destek olmak gayesi ile ‘akşamdan kalan ekmeklerimizi’ takriben 50 bin civarında yarı fiyatına vatandaşlarımıza ulaştırma gayreti içinde olacağız.





4. İlimiz genelinde Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden 50 bin aileye yüzde 25 indirimli ekmek satışlarımız fırınlarımızdan devam edecektir. (50.000 x 4 kişi = 200.000 kişiye)





5. Alım gücü olmayan ailelerimiz Kocaeli Fırıncılar ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bildirilmesi durumunda ekmek ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılamaya devam edecektir.”