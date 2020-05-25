Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA, Mars için gönüllüler arıyor /25 Mayıs 2020 22:41

NASA, Mars için gönüllüler arıyor

Mars'a insanlı bir yolculuk için planlamalarını sürdüren Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), söz konusu proje için gönüllüler arıyor.

SHABER3.COM

İlk insanlı Mars yolculuğu için çalışmalarını sürdüren Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor. NASA, bu deneye kabul edilecek kişilere ödenecek maaşları henüz açıklamasa da aranan kriterleri duyurdu.

Fox News'ta yer alan habere göre, NASA 8 ay boyunca dış dünyadan izole bir yaşam sürecek gönüllüler arıyor. Bu kapsamda seçilecek kişilerin Rusya'da bir tesiste 8 ay geçireceği açıklandı.

Resmi sitede bulunan başvuru şartları arasında 30 - 55 yaşları arasında ABD vatandaşı olmak ile akıcı bir İngilizce ve Rusça bilmek yer alıyor.

NASA'dan yapılan resmi duyuruya göre uzay ajansı bu proje kapsamında NASA seyahatinin insanlar üzerindeki etkilerini saptamayı planlıyor.

NASA'nın karantina projesi kapsamında seçilecek kişiler bunun için maaş da alacaklar. Ancak NASA henüz bu projede yer alacak kişilere ödenecek maaşı açıklamadı.
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