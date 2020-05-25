Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu: Bu tarihi fırsatı kaçırmayacağız /25 Mayıs 2020 22:27

Netanyahu: Bu tarihi fırsatı kaçırmayacağız

İsral'de yeni hükümeti kuran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'nın ilhakı konusunda yine tepki çekecek bir açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'ya yönelik ilhak planının yeni hükümetin bir numaralı görevi olduğunu belirterek İsrail'in bu "tarihi fırsatı" kaçırmayacağını söyledi.

Euronews'in haberine göre, Netanyahu, partisi Likud'un pazartesi günkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, Batı Şeria'da yer alan ve Filistinliler tarafından yasa dışı ilan edilen Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak" planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Orta Doğu barış planına değinen Netanyahu, "Yahuda ve Samira'da (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) egemenliğimizi uygulamak için 1948'den bu yana elimize geçmeyen bir fırsata sahibiz ve bunun kaçmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

"1 Temmuz'dan itibaren ilhaka başlanacak"
Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin 1 Temmuz'dan itibaren İsrail'e "ilhakına" başlanacağını ve bu tarihte değişikliğe gitmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.
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