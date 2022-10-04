Samanyolu Haber /Gündem / NASA, Mars'ta 'UFO enkazı' buldu /04 Ekim 2022 17:15

NASA, Mars'ta 'UFO enkazı' buldu

NASA'da çalışan bilim insanları, Mars'ta "UFO enkazı" olarak tanımladıkları bir cisim görüntüledi.

SHABER3.COM

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars yüzeyini araştıran Perseverance robotunun 'UFO enkazı' ismini verdikleri tanımlanamayan bir cisim görüntüledi.

NASA'da çalışan bilim insanları, Perseverance robotunun uzaylı yaşam belirtileri bulma görevi sırasında görüntülendiğini söyledi. 

Kızıl Gezegen'de, Ingenuity helikopterinin yerden yükseldiği sırada ayaklarından birine sallanan tuvalet rulosuna benzeyen parça takıldı. Mars yüzeyine düşen parça ile Mars'ta yaşam olduğuna dair kanıt bulunmuş olabileceği iddia edildi.

Bilim insanları, buldukları cismin devamının olabileceğini düşünerek araştırmalara başladı.


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