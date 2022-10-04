NASA, Mars'ta 'UFO enkazı' buldu

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars yüzeyini araştıran Perseverance robotunun 'UFO enkazı' ismini verdikleri tanımlanamayan bir cisim görüntüledi.
NASA'da çalışan bilim insanları, Perseverance robotunun uzaylı yaşam belirtileri bulma görevi sırasında görüntülendiğini söyledi.
Kızıl Gezegen'de, Ingenuity helikopterinin yerden yükseldiği sırada ayaklarından birine sallanan tuvalet rulosuna benzeyen parça takıldı. Mars yüzeyine düşen parça ile Mars'ta yaşam olduğuna dair kanıt bulunmuş olabileceği iddia edildi.
Bilim insanları, buldukları cismin devamının olabileceğini düşünerek araştırmalara başladı.