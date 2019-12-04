NATO Zirvesi'nde Kürtler konuşuldu mu ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, NATO müttefiklerinin YPG'yi “terör örgütü” olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söylemişti. Ancak NATO toplantısında Baltık ülkeleri savunma planı kabul edildi ve Türkiye de onay verdi.







Merak konusu olan ise YPG'nin toplantıda tartışılıp tartışılmamasıydı. Zirvesi sonrası konuyla ilgili soruya yanıt veren NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg, şunları söyledi:





"NATO müttefiklerinin, YPG/PYD’nin nasıl tanımlanacağı konusunda farklı düşünceleri ve görüşleri olması bilinen bir durumdur. YPG’nin nasıl tanımlanacağı konusu spesifik olarak tartışılmadı. Ama terörizm ile mücadelede elde ettiğimiz çıkarımların riske atmamak konusunda tüm müttefikler hemfikir."





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO’nun 70’inci yılında düzenlenen Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.





"Bugün Baltık ülkeleri ve Polonya için güncellenmiş plan üzerinde uzlaştık" diyen Stoltenberg, şunları ifade etti:





"NATO var olduğu süre boyunca anlaşmazlıklar da oldu. Farklı tarihleri, coğrafyaları, iktidarları olan 29 farklı ülke var, dolayısıyla farklılıklar da var. NATO'nun gücü, her zaman bu farklılıkların üstesinden gelebilmesi ve birbirimizi korumak ve savunmak görevini yerine getirmek üzere birlik olabilmesinden geliyor. Bugün yaptığımız şey tam olarak bu oldu."





Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’ya ait S-400 hava savunma sistemini satın almasına ilişkin gelen soruya ise, "S-400, Türkiye’nin ulusal kararıdır. Bu konuda çok sayıda müttefik endişelerini dile getirdi, ben de endişelerimi dile getirdim. Ancak şunu söyleyebilirim ki, Rus hava savunma sistemi asla NATO’ya entegre olmayacaktır, NATO’nun bir parçası olmayacaktır" yanıtını verdi.