Samanyolu Haber /Dünya / NATO'dan Belarus'a kınama /12 Kasım 2021 20:24

NATO'dan Belarus'a kınama

Binlerce mültecinin Polonya'ya sınırını geçmeye çalışmasından Belarus'u sorumlu tutan NATO, “Suni şekilde yaratılan düzensiz göçün araç olarak kullanılmasını kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

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NATO, "Belarus tarafından suni olarak yaratılan düzensiz göçün" komşu ülkelere karşı araç olarak kullanılmasını kınadı.Binlerce mültecinin Polonya'ya geçmek için Belarus sınırında beklemesiyle başlayan krizle ilgili NATO'dan yapılan açıklamada, "NATO, Belarus tarafından Polonya, Litvanya ve Letonya'ya siyasi amaçlarla yapılan hibrit saldırıların parçası olarak suni şekilde yaratılan düzensiz göçün araç olarak kullanılmasını güçlü şekilde kınamaktadır” denildi.

“Bu tür eylemlerin savunmasız kişilerin hayatlarını tehlikeye attığı” belirtilen açıklamada, NATO müttefiklerinin Polonya, Litvanya ve Letonya ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Belarus'un Polonya, Litvanya ve Letonya ile sınırlarında gerginliği artırma ve provokasyon yapma riskine karşı müteyakkız olacak, İttifak'ın güvenliğine etkilerini takip etmeyi sürdüreceğiz. NATO müttefikleri Belarus'a bu eylemlerini durdurması, insan hakları ve temel haklara saygı duyması, uluslararası hukuka uyması çağrısında bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı. 
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