Navalny'nin üçüncü doktoru da kayboldu

Rus muhalif lider Aleksey Navalny geçen yıl Ağustos ayında zehirlendikten sonra ilk tedaviyi uygulayan Omsk Hastanesinin Başhekimi Alexander Murakhovsk ortadan kayboldu.







Doktor Alexander Murakhovsk’ten 3 gündür haber alınamıyor. Murakhovsk’un, 7 Mayıs tarihinde saat 16.00 sularında Sibirya’nın güneyindeki Bolsheukovsky Bölgesi’ndeki ormanlık alanda ATV olarak tabir edilen motorlu bir araçla avlanmaya çıktığı ve daha sonra kendisi ile irtibatın kesildiği belirtildi.





Doktorun yakınlarına dün polis tarafından verilen bilgide, Rus polisinin arazi araçları, insansız hava araçları ve kalabalık bir ekiple ormanda Murakhovsk’u aradığı aktarıldı.





Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise arazi koşullarında arama tarama faaliyetlerinin güçlüğü ve sulak arazilerin fazlalığı nedeniyle ek kuvvetlerin bölgeye sevk edildiğini duyuruldu.





Yerel basında yer alan haberlerde ise, akşam saatlerinde doktorun telefon sinyallerinin tespit edildiğini ve yakın zamanda bulunabileceğini aktardı.





DOKTORLAR TEK TEK ORTADAN KAYBOLUYOR





Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos’ta uçağa binen Navalny uçakta fenalaşınca uçak Omsk’a acil iniş yapmış ve Navalny Omsk kentinde hastaneye kaldırılmıştı. Burada Navalny’ye ilk müdahaleyi gerçekleştiren hastanenin Başhekimi Murakhovskya, Navalny’nin zehirlendiğine dair bir bulguya rastlanmadığını açıklamış, Navalny ise daha sonra tedavi için Almanya’ya götürülmüştü.





Alman doktorların zehirlendiğini açıkladığı Navalny, tedavisini Almanya’da sürdürmüş, Omsk’taki hastanenin Başhekimi Murakhovsky ise Omsk Bölgesi Sağlık Müdürü olarak atanmıştı. Kremlin, Navalny’nin zehirlendiği iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.





Navalny’ye ilk tedavi uygulanan Omsk’taki hastanede çalışan 1 doktor istifa etmiş, 2 doktor ise hayatını kaybetmişti.





Omsk Hastanesi Travmatoloji ve Ortopedi Bölümü Başkanı Doktor Agishev Rustam Gabbasovich, Mart ayı sonunda geçirdiği beyin kanaması sonrasında aniden vefat etmişti.





Navalny’yi tedavi eden diğer bir doktor Sergey Maksimishin ise Şubat ayında ölmüştü. Ölüm haberi sonrası muhalif liderin sağ kolu Leonid Volkov, doktorun Navalny’nin hastalığı hakkında herkesten daha çok bilgiye sahip olduğunu, bu sebeple de öldürülmüş olabileceğini belirtmişti.



