Samanyolu Haber /Kültür / Raindrops TV'den Ramazan sürprizi /10 Mayıs 2021 11:45

Raindrops TV'den Ramazan sürprizi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Pennsylvania’da bulunan Altın Nesil Kampı kapılarını Raindrops TV’ye açtı. Raindrops TV Youtube kanalı, Ramazan’ın 28. gününde, yani bu akşam takipçilerine kamp atmosferini birebir aktaracak.

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Kampta yıllardır aksatılmayan bir gelenek olarak devam eden mealli mukabele, teravih namazı, tesbihat ve yapılan dualardan görüntülerin yer aldığı Bir Başka Zaman Ramazan'ın bu akşamki bölümünde Fethullah Gülen Hocaefendi’nin okunan ayetlere yaptığı yorumlar seyredilebilecek, tesbihatlar, salavatlar ve dualar eşliğinde kılınan teravih namazıyla kamptaki manevi atmosferi sizlere aktarılacak.

Raindrops Tv Youtube Kanalı'ndan ve MCEU Tv'den yayınlanacak olan ve bir aylık bir emeğin ürünü olan "Bir Başka Zaman Ramazan Özel" bölümünün yer aldığı İftar Zamanı'nı, Türkiye saati ile 18.30’da bu linkten seyredebilirsiniz:
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