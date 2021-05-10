Raindrops TV'den Ramazan sürprizi

Kampta yıllardır aksatılmayan bir gelenek olarak devam eden mealli mukabele, teravih namazı, tesbihat ve yapılan dualardan görüntülerin yer aldığı Bir Başka Zaman Ramazan'ın bu akşamki bölümünde Fethullah Gülen Hocaefendi’nin okunan ayetlere yaptığı yorumlar seyredilebilecek, tesbihatlar, salavatlar ve dualar eşliğinde kılınan teravih namazıyla kamptaki manevi atmosferi sizlere aktarılacak.



