Raindrops TV'den Ramazan sürprizi

Kampta yıllardır aksatılmayan bir gelenek olarak devam eden mealli mukabele, teravih namazı, tesbihat ve yapılan dualardan görüntülerin yer aldığı Bir Başka Zaman Ramazan'ın bu akşamki bölümünde Fethullah Gülen Hocaefendi’nin okunan ayetlere yaptığı yorumlar seyredilebilecek, tesbihatlar, salavatlar ve dualar eşliğinde kılınan teravih namazıyla kamptaki manevi atmosferi sizlere aktarılacak.
Raindrops Tv Youtube Kanalı'ndan ve MCEU Tv'den yayınlanacak olan ve bir aylık bir emeğin ürünü olan "Bir Başka Zaman Ramazan Özel" bölümünün yer aldığı İftar Zamanı'nı, Türkiye saati ile 18.30’da bu linkten seyredebilirsiniz: