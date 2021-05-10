Samanyolu Haber /Ekonomi / 86 bin yeni Türkiyeli milyoner: Paralar dövizde yatıyor /10 Mayıs 2021 11:02

86 bin yeni Türkiyeli milyoner: Paralar dövizde yatıyor

Türkiye’de halk hızla yoksullaşırken pandemi boyunca 86 bin kişi daha milyoner oldu. Milyonerlerin son bir yıldaki toplam serveti 552 milyar lira artarak 2.1 trilyon liraya yükseldi. Milyonerlerin paralarının büyük kısmının döviz cinsinden oluşması dikkat çekti.

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Milyonerler son bir yılda servetlerini 552 milyar 552 milyon lira yükselterek 2 trilyon 99 milyar 361 liraya çıkardı. Türkiye’de milyoner sayısı korona ile geçen son bir yılda yüzde 35 artışla 332 bin 94 kişiye çıktı.

MİLYONER SAYISI 86 BİN ARTARKEN YOKSUL SAYISI 17 MİLYONA ÇIKTI

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, Türkiye’de koronavirüs salgınının yaşandığı son bir yıllık dönemde milyoner sayısı zirve yaptı. Koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı Mart 2020’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri para olanların sayısı 246 bin 136 iken bu yılın aynı döneminde bu sayı 85 bin 958 kişilik artışla 332 bin 94 kişiye fırladı. Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı’na göre ise Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde 21.2. Toplam 16 milyon 831 bin 210 kişi, aldığı sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor.

TOPLAM MEVDUATLARI 552 MİLYAR LİRA ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve yurtdışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2021 Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttı. Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı son bir yılda 552 milyar 552 milyon lira arttı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2021 Mart döneminde 6 milyon 321 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

MİLYONERLERİN MEVDUATLARI DÖVİZ CİNSİNDEN

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2021 Mart’ta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 80 bin 402 kişilik artışla 300 bin 662 kişiye fırladı. Aynı dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 442 milyar liradan 1 trilyon 965 milyar liraya çıktı. 2021 Mart ayı itibarıyla yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 837 milyar 23 milyon lirası yerel para cinsi, 1 trilyon 70 milyar lirası döviz tevdiat hesabı, 57 milyar 994 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

31 BİN MİLYONER YURTDIŞINDA

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı 2021 Mart sonu itibarıyla 31 bin 432’ye yükseldi. Bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı da son bir yılda 104 milyar 48 milyon liradan 133 milyar 469 milyon liraya çıktı. Yurtdışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 21 milyar 586 milyon lirası yerel para, 133 milyar 469 milyon lirası yabancı para ve 1 milyar 538 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.
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