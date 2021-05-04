NBA yıldızı Enes Kanter’e Atina’dan maç teklifi!

Olimpiyatların beşiği Yunanistan, farklı bir basketbol kursuna ev sahipliği yapıyor. Kursun katılımcıları, 15 Temmuz sonrası sıkıntılar yaşayan ve aileleriyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan çocuklar.







Çocukların yaşadığı zor günleri atlatmasına ve sosyalleşmesine yardımcı olabilmek amacıyla açılan kursun hocaları ise yine kursiyer çocuklar gibi Türkiye’den göç etmek zorunda bırakılan yargı mensupları…







BASKETBOL TERAPİ OLDU





Yaşadıkları baskı nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan yargı mensupları, Atina’da pandemi sürecinde basketbol oynamaya başladı. Bir açık hava sahasında amatörce başlayan basketbol merakı, kısa sürede basketbol severleri buluşturan bir aktivite oldu. Yetişkin mültecileri stresten uzaklaştıran basketbol, zamanla çocuklar için bir terapiye dönüştü.













Basketbol eğitimi alan ve güvenlik gerekçesiyle adını açıklamayan bir yargı mensubu, gönüllü olarak çocukların koçu oldu ve haftada iki gün antrenmanla eğitime başladı. Kursun başlangıçta hedefi 15 öğrenciye ulaşmaktı. Ancak talep beklenenden çok daha fazla oldu. Bu mart ayı sonunda başlayan kursta, şu anda yaşları 5 ile 15 arasında değişen 44 öğrenci eğitim alıyor. Hem erkek hem de kız çocuklarına eğitim verilen kursta yeni kayıtlar da devam ediyor.





GELECEK KAYGISI TAŞIYAN ÇOCUKLAR SOSYALLEŞTİ







Pandemi şartlarında eve kapanan çocuklar basketbol kursu ile yeniden sosyalleşmeye başladılar. Türkiye’de yaşadıkları sıkıntılar ve gelecek kaygıları sebebiyle büyük travmalar yaşayan çocuklar, basketbol sayesinde özgüvenlerine de yeniden kavuştu. Ailelerin de çocuklardaki hızlı değişimi hemen fark ettiğini vurgulayan basketbol koçu, “Ben, bana daha çok terapi olduğunu düşünüyorum. Moral olarak düştüğüm yerden, o çocukların enerjisini görünce moral bulup toparlandığım çok olmuştur” ifadelerini kullandı.





AMAÇ KURSU BASKETBOL OKULUNA DÖNÜŞTÜRMEK





Kursun adı Spor Akademi olarak belirlendi. Yunanistan’a teşekkür için de formaların rengi mavi ve beyaz olarak seçildi. Üzerine NBA’in sloganı ‘I love this game’ yazıldı. Ayrıca kursun yerini ve zamanını belirtmek için de Athens 2021 eklendi. Formalar hayırseverlerin destekleri ile alındı. Kursa katılan çocukların kardeşlerinin üzülmemesi için onlara da ayrıca forma hazırlandı.





Kursu hayata geçiren ekibin amacı uzun vadede, ülkesini terk etmek zorunda kalıp Yunanistan’a sığınan mülteci çocuklarının tamamını kapsayacak bir basketbol okulu açmak. Bunun için BM, AB, UNICEF gibi pek çok uluslararası kuruluşlarla iletişime geçmeyi planlıyorlar.





ENES KANTER GİBİ OLMAK İSTİYORLAR





Çocukların kendilerine örnek aldıkları isim ise NBA’de Portland’ın yıldızı Enes Kanter… Dünyaca ünlü oyuncu ile maç yapmak istediklerini belirten minikler, Kanter’in maçlarını yakından takip ediyor. Basketbol koçu, çocuklarla Enes Kanter’in maçları ve nasıl oynadığıyla ilgili sürekli konuştukları belirtiyor.