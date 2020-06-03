Samanyolu Haber /Spor / NBA'in eski yıldız ismi hayatını kaybetti /03 Haziran 2020 00:31

NBA'in eski yıldız ismi hayatını kaybetti

Amerika profesyonel basketbol ligi NBA'in eski yıldızlarından Wes Unseld'in 74 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

SHABER3.COM

NBA'de 5 kez All Star olan, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de sezonun en değerli oyuncusu seçilen Washington Wizards ve Baltimore'un efsane basketbolcusu Wes Unseld, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan Unseld'ın bu sabah hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

ABD'li savunma oyuncusu tüm kariyerini Washington Wizards ve Baltimore'da geçirmiş, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek tarihte bunu başaran iki oyuncudan biri olmuştu.

Beş kez all-star seçilen Unseld, NBA'de 4 finale çıkarken 1977-1978 sezonunda Washington Wizards ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Unseld, 1988'de basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Basketball Hall of Fame) girmişti.
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