Samanyolu Haber /Ekonomi / Nebati Ailesi’nin şirketi rekor düzeyde büyüdü: Sermaye 15 kattan fazla arttırıldı /29 Temmuz 2023 19:07

Nebati Ailesi’nin şirketi rekor düzeyde büyüdü: Sermaye 15 kattan fazla arttırıldı

Nureddin Nebati'nin de ortakları arasında bulunduğu Nebati kardeşlerin şirketi BG Store Mağazacılık A.Ş., 3,5 milyon TL olan sermayesini 50 milyon TL’ye çıkardı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Nureddin Nebati’nin kardeşinin şirketi BG Store Mağazacılık A.Ş., sermayesini 15 kattan fazla arttırarak, 2018 yılında 3,5 milyon TL olan sermayesini 19 Temmuz’da 50 milyon TL’ye çıkardı.

NEBATİ: KRİZ OLMASAYDI BÜYÜYEMEZDİK

Bakanlığından önce iş insanı olarak verdiği bir röportajda, “Kriz olmasaydı büyüyemezdik” diyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşine ait giyim şirketinin sermayesindeki artış dikkat çekiyor. Nebati Ailesi’nin şirketi BG Store Mağazacılık A.Ş.’nin sermayesi 2018 yılına oranla Temmuz 2023’te yüzde bin 428 arttı.

NUREDDİN NEBATİ DE ORTAKLARI ARASINDA

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, BG Store Mağazacılık’ın limited şirket olan yapısı, 2018 yılında anonim şirket olarak değiştirildi. Şirketin 26 Kasım 2018 tarihi itibarıyla sermayesi 3 milyon 500 bin TL oldu. Toplam 3,5 milyon TL’lik sermayenin 1,5 milyon TL’si Seyidullah Nebati, 1 milyon TL’si Nureddin Nebati ve 1 milyon TL’si de Şeyhmus Nebati’ye yazıldı.

ŞİRKET KRİZDE ŞUBE SAYISINI ARTTIRDI

BG Store Mağazacılık, Nureddin Nebati’nin Bakanlık görevine getirildiği 29 Aralık 2021 ile 13 Nisan 2022 tarihleri arasında 11 yeni şube açtı. Şirket bu dönemde, İstanbul Başakşehir’de yer alan bir şubesini ise kapattı.

ŞİRKETİN SERMAYESİ 50 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Şirketin 26 Kasım 2018’de 3,5 milyon TL olarak açıklanan sermayesi, 19 Temmuz 2023 tarihli karar ile yüzde bin 428 oranında artırıldı. Şirketin yeni sermayesi, 50 milyon TL oldu. Toplam 50 milyon TL’lik sermaye, 35 milyon TL Seyidullah Nebati, 15 milyon TL Nureddin Nebati olarak bölüştürüldü.

YURTDIŞINDA DA MAĞAZALARI BULUNUYOR

BG Store’un Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Gürcistan, İngiltere, Dubai ve Kuzey Irak’ta olmak üzere yurtdışında da toplam 13 şubesi bulunuyor. Çocuklara yönelik kıyafetlerin satıldığı BG Store’da kız çocuk çorapları ortalama 150 TL, tişörtler ortalama 450 TL, elbiseler ortalama bin 250 TL’den satılıyor.
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