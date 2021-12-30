Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı

Bakan Nebati'ye 'Ekonomi ile müktesebatınız nedir ekonomi alanında?' şeklinde bir soru yönelten Ahmet Hakan'ın aldığı cevap tek kelime ile 'TRAJİKOMİK'ti.





İşte Nebati'nin ekonomi dehasının(!) kaynağını açıkladığı o cevap:



'Varlıklı aileden geliyorum. Turizmi bilirim babamın oteli vardı. Akaryakıt işini bilirim benzin istasyonu vardı. Otomotivi bilirim araba bayiliği işlettik…'









20 Aralık'ı da anlattı: Lan nasıl? Harika, muhteşem bir şey



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Aralık'taki konuşması ve ardından döviz kurlarındaki düşüşü anlatan Nebati, “Sayın Cumhurbaşkanımızın o kürsüye çıkışından hissediyorsunuz olacakları. Bir şeyler oluyor, zaten büyük bir özgüvenle gelmiş. Lütfen iki kabine toplantısı sonrasındaki söylemlere bakın. Büyük bir özgüvenle gelmiş, inanmış. 'Evet buldum, buldum faiz arttırılmadan bu işlerin olacağını' söyleyecek bir edayla geliyor, büyük bir enerjiyle söylüyor ve biz bekliyoruz sözünün bitmesini” dedi.



Erdoğan'ın konuşması sonrasında döviz kuralarındaki düşüşle ilgili telefonuna bildirimler geldiğini söyleyen Nureddin Nebati, “Sözü bitiyor anında telefonlara takır takır şeyler gelmeye başlıyor, döviz fiyatları düşüyor. Düşmesini bekliyoruz ama bu kadar hızlı açıkçası, yerimde duramıyorum kıpır kıpırım. Ben şunu yaptım 'Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı?' 'Yok efendim.' Lan nasıl? Harika, muhteşem bir şey çünkü orada kurumlar yok” diye konuştu.





Efsanevi ABD Merkez Banklası tespiti





Bakan Nebati, Merkez Bankası'nın 'bağımsız' olduğunu anlatırken Ahmet Hakan'ın "Amerikan Merkez Bankası da böyle mi davranıyor?" sorusuna "Böyle davranıyor. Böyle bir şey olabilir mi?" yanıtını verdi. Hakan'ın "Yani orada Biden bir şey söylüyor ve onu yapıyorlar mı?" diye sorması üzerine Nebati şunları söyledi: "Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusundaysa yapar ya da yapmaz. Bir de yalnız şu da var; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Merkez Bankası kamunun değil ki. 5 tane ailenin."

