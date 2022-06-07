Samanyolu Haber /Gündem / Nebati, Erdoğan'ı yine kızdırdı /07 Haziran 2022 14:06

Nebati, Erdoğan'ı yine kızdırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin, “Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar.” sözlerinin Kabine Toplantısı’nda gündeme geldiği ve Erdoğan’ın bu açıklamaya tepki gösterdiği ileri sürüldü. Kulis haberlere göre Erdoğan’ın tepkisi üzerine Nebati, sosyal medya hesabından ‘düzeltme’ paylaşımları yaptı.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘iktidarın bugüne değin dar gelirliler ile ilgili çeşitli destek ve yatırımlar yaptığını, bu nedenle kendisinin açıklamasında bu yatırımların göz ardı edildiğini ve bu nedenle Nebati’nin sözlerine tepki gösterdiği’ belirtildi.
 
Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre; Erdoğan’ın tepkisi üzerine Nebati, saat 14.50’de başlayan toplantı sürerken 15.30’da, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve ekonomi politikalarının esasının ‘yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmak’ olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?
Nureddin Nebati, partisinin Kızıhcahamam’daki toplantısında, “Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor.” demişti.
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