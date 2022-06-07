Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında bugün: 52 kişiye ankesör gözaltısı /07 Haziran 2022 13:51

Cadı avında bugün: 52 kişiye ankesör gözaltısı

TSK’da ankesörlü telefondan arandıkları iddiasıyla aralarında halen görevde olan askerlerin de olduğu 52 subay, astsubay, uzman çavuş, eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “ankesör soruşturması” devam ediyor. Soruşturma kapsamında, ankesör/büfe gibi sabit hatlardan aranan ve ayrıca aynı ankesörlü kart ile arandığı öne sürülen 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 1 subay, 1 astsubay, 1 uzman çavuş, emekli 1 askeri personel ile ihraç edilen 9 eski askeri personel ve 36 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 3 sivil olmak üzere toplam 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 6 farklı ilde, bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 36 kişi gözaltına alınırken, diğerlerinin aranması devam ediyor.
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