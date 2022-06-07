Samanyolu Haber /Gündem / Dudak uçuklatan iddialar: Gelecek Partisi yöneticisi 3 isim verip suikaste karşı uyardı /07 Haziran 2022 13:37

Dudak uçuklatan iddialar: Gelecek Partisi yöneticisi 3 isim verip suikaste karşı uyardı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, dikkat çekici açıklamalarda bulundu: 'Üç kişi hedefte, koltuklarını kirletenler var' diyen Özdağ, suikast işaretinde bulunarak, siyasi parti liderleri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Akşener'in isimlerini verdi.

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, siyasi parti liderlerine yönelik saldırılarla ilgili Cumhuriyet'e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimi ve sonrasında yaşanan süreci anlatan Özdağ, Türkiye'yi kışkırtmak için perde arkasında bekleyenlerin olduğunu söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı bir programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da uğradığı linç girişimini hatırlatarak öldürülmek istendiğini söyledi.

Özdağ, "Bakın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, öldürülecekti. Kesinlikle öldürülecekti. Hedefte gidip bir kişinin yumruk atması falan yoktu. Ve ardından da Türkiye'de bir iç savaş provası yapılacaktı, kaos iklimi oluşturulacaktı ve OHAL ilan edilecekti” ifadelerini kullandı.

Özdağ, özellikle 3 siyasi liderin dikkatli olması gerektiğini ve geçmişte de bu tarz olayların yaşandığını belirtti.

"KILIÇDAROĞLU HEDEFTE"
Türkiye'nin karışmasını isteyen rant sevdalılarının, şantajcı medya ve sermaye patronlarının olduğunu söyleyen Özdağ, "Türkiye'de aydınlara saldırıldı, başbakanlar ve bakanlar öldürüldü. Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimi önemli bir saldırıdır. Kılıçdaroğlu orada öldürülecekti. Kılıçdaroğlu şimdi daha çok hedefte" ifadelerini kullandı.

"ESAS AZMETTİRİCİLERLE HESAPLAŞACAĞIZ"
İktidarda kirli işlere bulaşanların ve koltuklarını kirletenlerin olduğunu belirten Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu kadar başarılı olunacağı düşünülseydi evine dahi girilebileceğini anlattı.

Tüm toplumu sağduyulu olmaya davet eden Özdağ, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu da Türkiye'yi ayağa kaldıracak ve bu kaoslarla beraber OHAL ilan edilerek içe kapatılacak ve muhalefet susturulacaktı. Kaos ortamından istifade etmek istiyorlar. Tarih onları yazacak, bu devlet kimsenin babasının değil. Ölümleri göze aldık, Türkiye kazansın istiyoruz. Esas azmettiricilerle hesaplaşacağız. Üç kişi hedefte; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu. Önümüze önemli bilgiler de geldi. Kışkırtmak için perde arkasında bekleyenler var. Hızlı bir silahlanma var."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dudak uçuklatan iddialar: Gelecek Partisi yöneticisi 3... Sonraki Haber >>

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:20:53