Dudak uçuklatan iddialar: Gelecek Partisi yöneticisi 3 isim verip suikaste karşı uyardı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, siyasi parti liderlerine yönelik saldırılarla ilgili Cumhuriyet'e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimi ve sonrasında yaşanan süreci anlatan Özdağ, Türkiye'yi kışkırtmak için perde arkasında bekleyenlerin olduğunu söyledi.







Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı bir programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da uğradığı linç girişimini hatırlatarak öldürülmek istendiğini söyledi.







Özdağ, "Bakın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, öldürülecekti. Kesinlikle öldürülecekti. Hedefte gidip bir kişinin yumruk atması falan yoktu. Ve ardından da Türkiye'de bir iç savaş provası yapılacaktı, kaos iklimi oluşturulacaktı ve OHAL ilan edilecekti” ifadelerini kullandı.





Özdağ, özellikle 3 siyasi liderin dikkatli olması gerektiğini ve geçmişte de bu tarz olayların yaşandığını belirtti.





"KILIÇDAROĞLU HEDEFTE"

Türkiye'nin karışmasını isteyen rant sevdalılarının, şantajcı medya ve sermaye patronlarının olduğunu söyleyen Özdağ, "Türkiye'de aydınlara saldırıldı, başbakanlar ve bakanlar öldürüldü. Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimi önemli bir saldırıdır. Kılıçdaroğlu orada öldürülecekti. Kılıçdaroğlu şimdi daha çok hedefte" ifadelerini kullandı.





"ESAS AZMETTİRİCİLERLE HESAPLAŞACAĞIZ"

İktidarda kirli işlere bulaşanların ve koltuklarını kirletenlerin olduğunu belirten Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu kadar başarılı olunacağı düşünülseydi evine dahi girilebileceğini anlattı.





Tüm toplumu sağduyulu olmaya davet eden Özdağ, konuşmasına şu şekilde devam etti:





"Bu da Türkiye'yi ayağa kaldıracak ve bu kaoslarla beraber OHAL ilan edilerek içe kapatılacak ve muhalefet susturulacaktı. Kaos ortamından istifade etmek istiyorlar. Tarih onları yazacak, bu devlet kimsenin babasının değil. Ölümleri göze aldık, Türkiye kazansın istiyoruz. Esas azmettiricilerle hesaplaşacağız. Üç kişi hedefte; Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu. Önümüze önemli bilgiler de geldi. Kışkırtmak için perde arkasında bekleyenler var. Hızlı bir silahlanma var."



