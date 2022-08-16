Nebati faturayı kesti: 100 bin ikinci elciye ceza yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomotivde fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini açıkladı. Nebati, bu kişilerle ilgili grekli işlemlerin yapılmaya başlandığını kaydetti.







SIFIR ARAÇ SATIŞINA 6 AY SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı’nın motorlu araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satışına sınırlama getiren uygulaması yürürlüğe girdi. Bakan Nebati ise bu kararın alınmasına yol açan 100 bin kişinin belirlendiğini, bu kişilerin fahiş fiyatlardan sorumlu olduğunu öne sürdü.





100 BİN KİŞİ BAKANLIĞIN RADARINA TAKILDI

Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceklerini öne süren Nebati, “Bu kapsamda, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef bakanlığımızın radarına takıldı” dedi.





GEREKLİ İŞLEMLER YAPILMAYA BAŞLANDI

Radar sistemiyle araç alım satımını kıskaç altına aldıklarına dikkat çeken Bakan Nebati, “Buna ek olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor” dedi.





TÜM ARAÇ SATANLAR TAKİPTE Mİ?

Bakanlık araç satışı ile ilgili 100 bin kişiyi mercek altına aldığını açıklarken, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Türkiye’de geçen yıl 561 bin 853 otomobil satıldı. Otomobil satışları bu yılın ilk 7 ayında yüzde 7,9 oranında azalarak 319 bin 313 adet oldu.