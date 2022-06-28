Samanyolu Haber /Gündem / Nebati 'koltuk' iddiası için konuştu: 'Boş dedikodu' /28 Haziran 2022 17:53

Nebati 'koltuk' iddiası için konuştu: 'Boş dedikodu'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine revizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Koltuktan alınacağı iddiaları için "Boş dedikodu" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, kendisinin de içinde olduğu kabine revizyonu iddialarına yanıt verdi.

"BOŞ DEDİKODU"
Nebati, iddiaları yalanlarken “Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu” dedi ve Erdoğan başkanlığında ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını söyledi.

"DÖVİZLE İŞİNİZ YOK"
Öte yandan Nebati, döviz kuruyla ilgili dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. “Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici" diyen Nebati, "Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz" dedi.


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