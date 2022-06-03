Samanyolu Haber /Gündem / Neden her uyuşturucu tacirinin devlet erkanı ile fotoğrafı var? /03 Haziran 2022 11:05

Neden her uyuşturucu tacirinin devlet erkanı ile fotoğrafı var?

Neden her uyuşturucu tacirinin devlet erkanı ile fotoğrafı var? Tutuklanan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün Erdoğan ve Berat Albayrak ile olan fotoğrafını paylaşan Şık, 'Neden her uyuşturucu tacirinin devlet erkanı ile fotoğrafı var?' dedi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Gürcistan’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Başkanı Berat Albayrak’ın birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından kaçtığı Gürcistan’ın başkenti Batum şehrinde önceki gün tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılığın belgelerinde, “Galip Öztürk’ün dairesinde 5 saat süren operasyon ve arama sonucunda 7 kilo 215 gram kokain ele geçirildi” ifadeleri yer almıştı.
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