Netanyahu’dan esir takası açıklaması: İyi haberler yakında

Askerleri ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile yapılması planlanan esir takası hakkında açıklama yaptı.



Netanyahu, esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğunu söyledi ve “Yakında güzel haberler almayı umut ediyoruz” dedi.



Netanyahu’nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam önce Savaş Kabinesi’ni daha sonra da Güvenlik Kabinesi’ni toplayacağı bildirildi.



İsrail kabinesinin bu akşam yerel saatle 20.00’de toplanacağı belirtildi.



İsrail basını, Toplantıda kabinenin İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası anlaşmasını onaylayacağı ifade etti.



KATAR: İNSANİ ARA YAKIN



Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ülkesinin aracılığında yürütülen müzakerelerde, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani ara verilmesinin yakın olduğunu söyledi.



Ensari, Katar’ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden oldukça iyimser olduklarını belirtti.



Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin müzakerelerin son aşamaya ulaştığına işaret eden Ensari, “Anlaşmaya varma hususunda bugüne kadar bulunduğumuz en yakın noktadayız” dedi.



ERDOĞAN: KATAR İLE ÇALIŞIYORUZ



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret ettiği Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “(Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler) Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar’la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar. Temennimiz odur ki bir an önce bu rehinelerin takasında neticeyi alırız. Sürekli görüşme halindeyiz ve beklentilerimiz buralardan olumlu neticeler almak” dedi.



BIDEN: ANLAŞMA ÇOK YAKIN



ABD Başkanı Joe Biden da haftalardır esirler için çalıştıklarını ve anlaşmanın çok yakın olduğunu ifade ederek “Rehinelerin bazılarını evlerine getirebiliriz” dedi.



AŞIRI SAĞCI BAKAN ANLAŞMAYA KARŞI: GERÇEKLER SÖYLENMİYOR



İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, açıklanması beklenen anlaşmayla ilgili “Bundan rahatsızım çünkü bize felaket getirebilecek bir anlaşmadan bahsediyorlar” ifadesini kullandı. Hükümet içinde esir takası konusunda fikir ayrılıkları bulunduğunu belirten İsrailli Bakan, “Rahatsızım çünkü bir kez daha bölündük, bir kez daha bize gerçekler söylenmedi ve bir kez daha kenara itiliyoruz” dedi.



İsrailli Bakan, muhtemel esir takası anlaşmasını, “Başta 80 kişiyi kapsayan bir anlaşmadan bahsettiler, önce bu rakamı 70'e düşürdüler, şimdi de 50 kişiye. Gıda ve yakıt girişine de izin vermeyeceklerini söylediler, şimdi de bunu da kabul ediyorlar” sözleriyle eleştirdi.



ANLAŞMA NASIL OLACAK?



Bugün Reuters'a konuşan bir kaynak, “Anlaşma, çatışmalara birkaç günlük ara verilmesini, Hamas'ın 50 civarında sivil rehineyi serbest bırakmasını ve Filistinli kadın ve çocukların İsrail hapishanelerinden salınmasını öngörüyor” dedi.



“80 ESİR” İDDİASI



Jerusalem Post gazetesine göre de adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında bu akşam açıklanması beklenen esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Söz konusu yetkili, Hamas’ın anlaşma kapsamında elindeki esirlerden 80’ini serbest bırakacağı iddiasında bulundu.