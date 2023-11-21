Hamas’tan dikkat çeken esir takası ve ateşkes açıklaması

Hamas'ın Lübnan'daki yetkilisi Halil el-Hayye, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve İsrail ile Hamas arasında yapılması öngörülen esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“İSRAİL BU ANLAŞMAYI İSTEMESEYDİ…”



Muhtemel esir takası ve çatışmalara geçici insani ara verilmesi anlaşmasını yorumlayan Hayye, nihai önerilerini dün Katar'a ilettiklerini hatırlatarak, “Top şimdi işgalci İsrail'de. Onların cevabını bekliyoruz.” diye konuştu.



Hamas yetkilisi, “İşgalci İsrail eğer bu anlaşmayı istemese, buna karşı şimdiye kadar 100 tane engel çıkarırdı.” ifadelerini kullandı.



“GENİŞ ÇAPLI ATEŞKES”



Çatışmalara ara verilmesi konusunda ayrıntılara girmeyen Hayye, “geniş çaplı bir ateşkese” varılmasının da muhtemel olduğuna işaret etti. Hayye, şunları söyledi:



“Bu konuda belirleyici bir aşamadayız. Bu geçici ateşkesin amacı saldırıların bazı günler için durması, insani yardımların Gazze'ye girmesi, çocuk ve kadınları kapsayan esir takasıdır. Sunulan öneri, eğer işgalci İsrail isterse geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabilir.”



“İSRAİL, ŞİFA VE ENDONEZYA HASTANELERİNİ ASKERİ KIŞLAYA DÖNÜŞTÜRDÜ”



İsrail ordusunun, Gazze'de “savaş suçları ve korkunç katliamlar” işlemek dışında sahada herhangi bir askeri başarı elde edemediğini kaydeden Hayye, şöyle devam etti:



“İşgalci İsrail'in Şifa Hastanesi’nde tüneller olduğunu duyurması kimsenin inanmadığı bir saçmalıktı. Bu noktada, hiçbir hastane veya sağlık tesisinin, hareketimizin yönetimi veya direniş amacıyla hiçbir zaman kullanılmadığını tekrar vurguluyoruz.”



Hayye, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi’ni “askeri kışlaya dönüştürdüğünü” vurgulayarak “Bu neo-Naziler, durmaksızın sistematik katliam politikası uyguluyorlar, tüm sağlık ve kamu merkezlerini hedef alıyorlar.” dedi.



“İşgalci İsrail, Gazze halkını zorla güneye sonra da Mısır'a doğru Gazze Şeridi dışına göç ettirmeye çalışıyor.” diyen Hayye, “Gazze’deki halkımız topraklarına tutunmaktadır, oradan ayrılmayacaktır, göç veya ayrılma yoktur. Barbarca saldırılara ve soykırıma rağmen Gazze şehri ve Gazze'nin kuzeyindeki halkımızdan yüz binlercesinin hala orada kalması, topraklarında kalmaktaki kararlılıklarını vurgulamaktadır.” ifadelerini kullandı.