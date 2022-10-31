Samanyolu Haber /Medya / Netflix dizisinde Selahattin Demiraş detayı /31 Ekim 2022 19:42

Netflix dizisinde Selahattin Demiraş detayı

Dijital yayın platformu Netflix'te yer alan 'Shards Of Her' adlı dizide, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazmış olduğu 'Seher' adlı kitaba yer verildiği ifade edildi.

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'Shards Of Her' adlı dizide, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazmış olduğu 'Seher' adlı kitaba yer verildiği ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Tayvan ve Çin ortak yapımı olan 'Shards Of Her' adlı dizide dikkat çeken bir sahne yer aldı.

Dizinin birinci sezonunun ilk bölümünde cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a gönderme yapıldı.

Netflix'te 2022 yılında izleyiciyle buluşan 'Shards Of Her' dizisinin birinci sezonun ilk bölümünde Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı Seher kitabı yer aldı.
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