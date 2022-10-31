Netflix dizisinde Selahattin Demiraş detayı

'Shards Of Her' adlı dizide, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazmış olduğu 'Seher' adlı kitaba yer verildiği ifade edildi.



Tayvan ve Çin ortak yapımı olan 'Shards Of Her' adlı dizide dikkat çeken bir sahne yer aldı.