Samanyolu Haber /Teknoloji / Netflix Games açaıldı, peki diğer oyun platformlarından farkı ne? /03 Kasım 2021 10:38

Netflix Games açaıldı, peki diğer oyun platformlarından farkı ne?

Netflix, salı günü itibarıyla Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda şirketin uygulaması üzerinden erişilebilen Netflix Games adındaki ayrı oyun sekmesini devreye soktu.

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Oyun platformu, iOS cihazlara ise ilerleyen aylarda gelecek.

BBC'nin haberine göre, Netflix üyelerinin telefonlardaki uygulamaları üzerinden ulaşabilecekleri oyunların bir kısmı inernet üzerinden oynanırken bir kısmına offline erişilebilecek.

Şirket böylece temmuz ayında duyurduğu gibi oyun sektörüne ilk girişini gerçekleştirdi.

İlk aşamada platformda ikisi Netflix'in çok sevilen dizilerinden Stranger Things ile ilişkili olmak üzere beş oyun olacak:

  1. Stranger Things: 1984
  2. Stranger Things 3: The Game
  3. Card Blast
  4. Teeter Up
  5. Shooting Hoops
Şirket başka oyunların da yakın zamanda geleceğini duyurdu.

Netflix'in diğer oyun platformlarından en büyük farkı üyelerinin başka bir ücret ödemeden ve reklama maruz kalmadan oyun oynayabilecek olması.

Aynı zamanda diğer mobil oyunlarda olduğu gibi oyun içinde de satın almalar olmayacak.

İlk aşamadaki oyunların daha basit grafiklere ve basit bir yapıya sahip olması beklenirken ilerleyen süreçte daha karmaşık ve her türlü oyuncuya hitap eden oyunların gelmesi bekleniyor.

Şirketin oyun geliştirme biriminin başında olan Mike Verdu, yaptığı açıklamada ilerleyen zamanlarda oyun kütüphanesinin herkese hitap edecek şekilde gelişmesini amaçladıklarını belirtti.

Electronic Arts adlı dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri için çalışırken Facebook'a geçen Verdu, burada artırılmış ve sanat gerçeklik bölümlerinde çalışmıştı.

Netflix'e geçişi ise büyük bir transfer olmuştu.

Şirket temmuz ayında yaptığı açıklamada oyun sektörüne açılmayı yeni bir gelir kaynağı olarak görmekten ziyade platformu çeşitlendirmenin bir aracı olarak nitelendirdiğini vurgulamıştı.
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