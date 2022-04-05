Netflix yönetiminden Fatih Terim kararı

Gelenekler yayınların yerini almaya başlayan dijital platformların önde gelen temsilcilerinden Netflix yönetiminin, yein dönemde Galatasaray ve milli takımın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim ile ilgili de bir projeye imza atmaya hazırlandığı duyuruldu.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanacak olan Fatih Terim Belgeseli hakkında açıklama geldi. dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanacak olan Fatih Terim Belgeseli hakkında açıklama geldi.

NETFLIX YAYIMLANACAK İÇERİKLERİ AÇIKLADI





Netflix, Fatih Terim adına yapılan belgeselin adının TERİM olacağını duyurdu. İlk Grande olarak düşünülen belgeselin adı resmi olarak TERİM oldu.Netflix yakın zamanda yayına girecek olan içerikler arasında Terim belgeselini de duyurdu. Kısa zaman içinde tüm içeriklerin yayımlanması bekleniyor. Yayımlanacak içerikler arasında Fatih Terim'in belgeseli de yer alacak.Grande Terim (Fatih Terim belgeseli)Stranger Things S4The Witcher: Blood OriginErşan KuneriThe SandmanAnother SelfAşıklar BayramıSıcak KafaEnola Holmes 2