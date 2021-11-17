Netflix'e suikast davası

Eski reklam danışmanı Stig Engström'ün silahlı adam olarak gösterilmesinin “bir iftira vakası” oluşturduğu iddia ediliyor.









Bir gazetecinin kitabına dayandırılarak çekildi

'The Unlikely Murderer' isimli dizide gerçeklerin çarpıtıldığı ve iftiraya sebep olduğu ileri sürülüyor.Palme'nin sol politikalarına sert muhalefetiyle tanınan ve 2000 yılında hayatını kaybeden Engström, İskandinav ülkesini otuz yılı aşkın süredir etkisi altına alan davada Haziran 2020'de baş şüpheli olarak gösteriliyordu.Ancak başsavcı Krister Petersson, Engström öldüğü için hiçbir suçlamada bulunulamayacağını ve davanın kapatıldığını söyledi.Palme, 28 Şubat 1986 akşamı, eşiyle birlikte bir Stockholm sinemasından ayrıldıktan sonra, korumaları yanında olmadığı sırada vurularak öldürüldü.59 yaşında sırtından vurulan başbakanın suikastçisi onu kaldırımda kanlar içinde ölüme terk etti ve olay yerinden kaçtı.Engström soruşturmanın başlarında polise tanık olarak başvurmuştu.Araştırmacı muhabir Thomas Pettersson'ın 2018 ödüllü bir kitabına dayanan beş bölümlük Netflix dizisinde, o zamanlar 52 yaşındaki Engström'ün, Palme'yi vurup ardından tanık kılığında eylemlerini örtbas ettiği aktarılıyor.Netflix, diziyi Pettersson'ın kitabından esinlenen kurgusal bir dramatizasyon olarak savundu.Her bölümün sonunda çıkan bir uyarı yazısında Engström'ün katil olduğunun kanıtlanmadığını yazıyor.