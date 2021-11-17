Pfizer Covid-19 hapı için FDA’e başvurdu

Şirket başvurusunu FDA’e ülkede kış mevsimi gelirken ve aşılamanın yetersiz kaldığı eyaletlerde vaka sayısı artarken yaptı.İlaç onaylanırsa gelecek haftalardan itibaren Covid-19 hastalarında kullanılmaya başlanabilecek.



Pfizer’in ilacı Covid-19 yüzünden hastaneye yatma ve ölüm oranını önemli ölçüde azaltan çok az sayıdaki ilaçtan biri olacak. FDA tarafından onay verilirse ilacın kullanımı, pandeminin kontrol altına alınması, hastaların evlerinde kendilerini tedavi edebilmesi ve hayatın normale dönülmesi için atılan önemli bir adım olacak.



Pfizer’in CEO’su Albert Bourla ‘‘Bu potansiyel tedaviyi hastalara ulaştırmak için mümkün olan en hızlı şekilde çalışıyoruz, FDA ile başvurumuzu değerlendirmesinin ardından işbirliği yapmak için sabırsızlanıyoruz’’ dedi.



Washington Post gazetesi ABD yönetiminin bu hafta içinde Pfizer’in deneysel tedavisinden 10 milyon kür satın almayı planladığını yazdı



FDA’nın Covid-19 için onayladığı tüm tedaviler hastane veya klinikte enjeksiyon yoluyla alınıyor.



FDA yetkilileri karar vermeden önce şirketin Paxlovid adıyla satılacak ilaca yönelik güvenlik ve etkinlik verilerini inceleyecek.



FDA tarafından bu ayın ilerleyen günlerinde yapılacak kamuya açık bir toplantıda bağımsız uzmanlar rakip firma Merck’in ilacını değerlendirecek. Benzer bir toplantının Pfizer’in ilacı için yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.



Pfizer bu ayın başında ilacının erken dönem Covid-19 semptomları gösteren riskli gruptaki yetişkinler arasında hastaneye yatma ve ölümleri yüzde 89 azaltacağını bildirmişti. Şirket ilacı aşısız ve yaş ve obezite gibi sağlık sorunları nedeniyle virüsün en kötü riskleriyle karşı karşıya olan kesimler üzerinde denedi.



İlaçtan en etkin sonucun alınması için hastaların hapları semptomların baş göstermesinin ardından üç gün içinde almaya başlaması gerekiyor. Bu da hızlı testlerin ve hızlı tanı konulmasının önemini bir kez daha gösteriyor. Ancak yeni bir Covid-19 dalgasının vurması durumunda geçen kış olduğu gibi test sıkıntısı yaşanması durumu zorlaştırabilir.



Pfizer ilacı, HIV ve hepatit C tedavisinde devrim yaratan, proteaz inhibitörleri olarak bilinen onlarca yıllık antiviral ilaç ailesinin bir parçası. İlaç virüslerin insan vücudunda çoğalması için gereken önemli bir enzimi bloke ediyor. Merc’in ilacında ise Corona virüsünde küçük mutasyonlarla kendini yeniden üretemeyeceği noktaya gelmesi sağlanıyor.



Pfizer Salı günü Birleşmiş Milletler'in desteklediği bir grupla imzaladığı anlaşma çerçevesinde başka ilaç imalatçılarının da deneysel Covid-19 hapını üretmesine izin verdi. Pfizer'ın attığı bu adım, dünya nüfusunun yarısından fazlasına Covid-19'un ilaçla tedavisine erişimini sağlayabilir.



ABD şu ana kadar Covid-19 için başka bir antiviral ilaç olan remdesivir'i ve bağışıklık sisteminin virüsle savaşmasına yardımcı olan üç antikor tedavisini onayladı. Ancak bu tedavilerin genellikle hastanelerde veya kliniklerde zaman alıcı infüzyonlar yoluyla verilmeleri gerekiyor. Delta varyantının son dalgası da sınırlı kaynakları daha da sıkıntıya soktu.