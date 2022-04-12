Samanyolu Haber /Dünya / New York metrosunda kabus: Silahla vurulanlar var ayrıca patlayıcı aranıyor /12 Nisan 2022 16:53

New York metrosunda kabus: Silahla vurulanlar var ayrıca patlayıcı aranıyor

New York'ta metroda birden fazla kişi vuruldu, tren seferleri durduruldu. Öte yandan, bölgede patlayıcıların da bulunma ihtimali olduğu kaydedildi.

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Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, ABD’nin New York kentinde metroda silahlı saldırı meydana geldiği, çok sayıda kişinin vurulduğu aktarıldı. Görgü tanıkları, iki kişinin metroya girerek çevreye rastgele ateş açtığını açıkladı.

Yerel basın, Brooklyn metro istasyonunda meydana gelen olay sonrası en az üç kişinin yaralandığını duyurdu.

Olayın, Sunset Park’ta D, N, R hatlarının yer aldığı 36’ıncı caddedeki metro istasyonunda sabah 08.30 saatlerinde meydana geldiği aktarıldı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ OLAY YERİNDE
Reuters, metroda, patlayıcı bulunma ihtimalinin olduğunu ve bomba imha ekiplerinin bölgeye ulaştığını bildirdi.
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