New York’taki metro saldırısının şüphelisi yakalandı

ABD’nin New York kentinde Brooklyn metro istasyonuna dün düzenlenen silahlı saldırıda 10'u silahla olmak üzere en az 23 kişi yaralanmıştı.New York Polis Departmanı’nın (NYPD) saldırının şüphelisi olarak ilan ettiği 62 yaşındaki Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde yakalandığı bildirildi. NYPD ve diğer yetkililer tarafından konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.New York polisi, Brooklyn'deki metro istasyonunda düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıyla bağlantılı şüphelinin kimliğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını bildirilmişti. Amerikalı olduğu belirtilen James'in olay yerine gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğü açıklanmıştı.