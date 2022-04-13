Moskova yönetiminden yeni ABD kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında Moskova yönetimine uygulanan yaptırımlara yenileri eklenirken, Moskova yönetiminden de benzer bir adım geldiği aktarıldı.
398 İSİM LİSTEYE EKLENDİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresinin 398 üyesine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 24 Mart'ta Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerini Rusya karşıtı yaptırımlara dahil ettiği hatırlatıldı.
Mütekabiliyet esası gereği ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin 398 üyesi hakkında yaptırım kararı alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu listeye de yer verildi.