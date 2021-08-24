New York'un ilk kadın valisi görevine başladı

Azil süreciyle yüzleşmek yerine istifa etmeyi tercih eden Cuomo'nun bu kararı sonrası Hochul valiyle arasına mesafe koymuş ve kendi ekibini kuracağını sinyallerini vermişti. Ayrıca Hochul gelecek yıl yapılacak seçimlerde de kendi kampanyasını yürütmesi bekleniyor.

Cuomo: İddialar siyasi





Eski vali Andrew Cuomo'nun hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrası istifa kararı almasının ardından vali yardımcısı Kathy Hocul eyalet meclisinde başsavcı Janet DiFiore gözetiminde gerçekleştirilen kısa bir yemin töreniyle görevi devraldı.New York eyaletine bağlı Buffalo şehrinde doğan 62 yaşındaki politikacı 2015 yılından beri vali yardımcılığı görevini yürütüyordu. Fakat Hochul ve Cuomo seçim kampanyası dışında kamuoyu önünde nadiren birarada görüldü.Hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa eden New York Valisi Andrew Cuomo, görevdeki son gününde yayımladığı veda konuşmasında, hakkındaki iddiaların siyasi olduğunu savundu.Önceden kaydedilmiş konuşmada Cuomo, New York Başsavcısı Letitia James'in kendisi hakkındaki raporunun siyasi olduğunu ileri sürdü ve sonunda temize çıkacağına inandığını söyledi.Cuomo, eyaletin iyiliği için istifa ettiğini belirtti.Valinin yardımcısı Melissa DeRosa ise yayınladığı açıklamada, Cuomo’nun, "bir daha seçimlere katılmakla ilgilenmediğini", Valinin bundan sonra ailesiyle zaman geçirmek ve balık tutmak istediğini ifade etti.Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle 10 Ağustos’ta istifa kararı almıştı.New York Başsavcılığı, Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili soruşturmalar yürütüyor.