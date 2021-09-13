Samanyolu Haber /Dünya / Nijerya'da cezaevine silahlı baskın /13 Eylül 2021 19:52

Nijerya'da cezaevine silahlı baskın

Nijerya'da orta düzey güvenlikli cezaevine silahlı bir grup saldırı düzenledi. Cezaevinin neredeyse tamamı firar ederken, yetkililer halka 'istihbarat paylaşımı' çağrısı yaptı.

SHABER3.COM

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da silahlı kişiler cezaevine saldırı düzenledi. Grup ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkarken 200'ü aşkın tutuklu militanların saldırısı sonucunda firar etti.

Nijerya'nın Kogi Eyaletine bağlı Kabba şehirde pazar günü geç saatlerde ağır silahlarla kuşanmış bir grup orta düzey güvenlikli cezaevine saldırı düzenledi. Saldırganlar, cezaevindeki 240 mahkumun serbest bırakılmasını sağladı. Bu rakam 294 kişinin bulunduğu cezaevinin neredeyse tamamı anlamına geliyor.

HALKA 'İSTİHBARAT PAYLAŞIMI' ÇAĞRISI

Nijerya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada binada 15 asker, 10 polis ve 10 silahlı gardiyanın bulunduğu söylenirken bir askerin ve bir polisin çatışma sırasında öldüğünü açıkladı, iki gardiyanınsa kayıp olduğu ifade edildi. Cezaevindeki mahkumların 70'inin hükümlü; geriye kalan 224'ünün ise tutuklu yargılandığını bildirdi. 2008 yılında inşa edilen cezaevinin 200 kişilik kapasitesi olduğu belirtildi. 

Yetkiler olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve firar eden mahkumların yeniden yakalanması için emir verildiğini açıkladı, kaçakların yakalanmasına faydalı olacak istihbaratın güvenlik güçlerine sağlanması konusunda halka çağrı yaptı.

NİSAN AYINDA CEZAEVİ DUVARI PATLATILMIŞTI

Kabba'da düzenlenen silahlı saldırı ve firar, bu yıl ülkenin karşılaştığı ilk büyük cezaevi saldırısı değil. Nisan ayında Nijerya'nın güneydoğusunda bir cezaevine düzenlenen silahlı saldırıda, saldırganların cezaevinin duvarını patlayıcılarla yıktığı ve 1844 tutukluyu serbest bıraktığı duyurulmuştu.
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