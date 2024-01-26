Nitrojen kullanılan ilk idam ABD'de gerçekleştirildi

Alabama Valisi Kay Ivey yaptığı açıklamada, "18 Mart 1988'de 45 yaşındaki Elizabeth Sennett'in hayatı Kenneth Eugene Smith tarafından vahşice elinden alındı. 30 yıldan fazla bir süre geçtikten ve sistemi atlatmaya çalıştıktan sonra, Bay Smith korkunç suçlarının hesabını verdi" ifadelerini kullandı.



Ivey, "İnfaz yasal olarak gerçekleştirildi. Artık bu dava kapanabilir" diye de ekledi.



"22 dakika sürdü, bilinci bir süre açık kaldı"



İnfazı takip eden basın mensuplarına göre Smith aile üyelerine "sizi seviyorum" işareti yaptı; son sözleri "Bu gece Alabama insanlığın geriye doğru bir adım atmasına neden oldu. Sevgi, barış ve ışıkla ayrılıyorum. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum, hepinizi seviyorum" dedi.



İdamının infaz süresi yaklaşık 22 dakika olarak açıklanan Smith'in bilincinin birkaç dakika boyunca açık kaldığı bildirildi.



Associated Press haber ajansı, Smith'in en az iki dakika boyunca sedyede titrediği, kıvrandığı bazen de ellerini sedyeye sabitleyen bağları çekiştirdiğini yazdı. Bunu birkaç dakika süren ağır nefes alıp verme izledi ve ardından nefes alıp verme artık algılanamaz hale geldi.



"Dünya izliyor"



ABD 11. Bölge Temyiz Mahkemesi Çarşamba günü Smith'in avukatlarının yasal itirazlarının devam edebilmesi için infazın durdurulması talebini reddetmişti.



Temyiz mahkemesinin kararına itiraz eden avukatlar bugün ABD Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, yargıçların temyiz başvurusunu değerlendirebilmeleri için infazın durdurulmasını istemişti. Ancak Anayasa Mahkemesi akşam saatlerinde Alabama'nın nitrojen gazı kullanarak ülkenin ilk infazını gerçekleştirebileceğine karar vermişti.



Karara muhalefet eden üç liberal Anayasa Mahkemesi yargıcından biri olan Sonia Sotomayor, "İlk seferinde Smith'i öldürmeyi başaramayan Alabama, daha önce hiç denenmemiş bir infaz yöntemini test etmek için onu 'kobay' olarak seçti. Dünya izliyor" diye yazdı. Çoğunluğu oluşturan yargıçlar herhangi bir açıklama yapmadı.



2022'de zehirli iğne ile idamı durdurulmuştu



1988'de kiralık katil olarak işlediği bir cinayetten hüküm giyen Kenneth Smith, daha önce bir idam girişiminden sağ kurtulmuştu.



Alabama 2022 yılında Smith'i zehirli iğneyle idam etmeyi denemişti. Smith, zehirli iğne için hazırlanan infaz odasında sedyeye bağlanmış, ancak zehrin verilmesi için gerekli iki serum yolundan biri için damar bulunamayınca, eyalet infazı durdurmuştu.



Eylül ayında açıklanan yeni protokole göre, yetkililer Smith'i bir sedyeye bağladı ve yüzüne endüstriyel bir solunum maskesi taktı. Oksijen solumasını engellemek amacıyla maskeye saf nitrojen bağlandı.



Alabama eyaleti bu yöntemi "insanoğlunun bildiği en acısız ve insancıl infaz yöntemi" olarak tanımlıyor ve mahkumun bir ya da iki dakika içinde bilincini kaybedeceğini ve kısa süre sonra da öleceğini savunuyor.



Aralarında Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanlarının da bulunduğu idam cezası karşıtları ise bu yöntemin insanlar üzerinde deney yapmak anlamına geldiğini ve mahkumu öldürmeden sadece acı çekebileceğini, işkenceli bir ölüme yol açabileceğini söylüyor.



Avukatlarından idam mangası önerisi



Smith'in avukatları maskenin Smith'in yüzünü tam olarak kapatmayacağından, oksijenin içeri sızmasına izin vereceğinden, bilinç kaybı anını geciktireceğinden ve hatta önleyeceğinden ancak ciddi beyin hasarı riskine yol açacağından kaygılıydı.



Avukatlar bunun yerine Alabama'nın saf nitrojenle doldurulmuş bir başlık kullanarak Smith'in kafasına geçirmesini ya da idam mangası bile kullanmasını önermişti.



Smith’in avukatları geçen hafta da bir idam girişiminden kurtulduktan sonra eyaletin ikinci bir idam girişiminde bulunmasının anayasanın zalimce ve olağandışı cezalandırma yasağını ihlal edeceğini savunarak Anayasa Mahkemesi’ne gitmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi infazın durdurulması talebini geçen hafta da reddetmişti.



İdam cezası uygulayan ABD eyaletleri, kısmen ilaç şirketlerinin işkence veya infazlarda kullanılacak ürünlere yönelik bir Avrupa ticaret yasağına uymak için cezaevlerine ilaç tedarik etmeyi yasaklaması nedeniyle, zehirli iğneyle idam için ilaç bulmakta giderek daha fazla zorlanıyor.



Alabama'nın yanısıra Oklahoma ve Mississippi'de de benzer nitrojenle idam protokolleri onaylandı; ancak henüz uygulamaya konmadı.



Smith hangi suçtan hüküm giymişti?



Smith, Elizabeth Sennett'i öldürmek için vaiz eşinden 1000 dolar ödeme aldıktan sonra, suç ortağıyla birlikte cinayeti işlemekten suçlu bulunmuştu.



12 jüri üyesinden 11’i Smith'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılması yönünde oy kullanmıştı. Ancak Alabamalı yargıç, bir yasa uyarınca bu oylamayı reddetmişti. Bu yasa, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle artık yürürlükte değil.